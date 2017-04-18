Австралия отменяет 4-летние рабочие визы

Австралийское правительство приняло решение отменить основную рабочую визу сроком на четыре года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на австралийское агентство ABC.

Соответствующее решение правительства анонсировал премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

"У австралийцев должен быть приоритет в получении рабочего места. Поэтому мы отменяем визы 457, благодаря которым иностранные работники временно находились в нашей стране. Мы больше не позволим визам 457 служить доступом к рабочим местам, которые могут и должны быть отданы австралийцам", — сказал Тернбулл.

Как сообщается, отмена 4-летней рабочей визы 457 не коснется тех, у кого она уже имеется, а ей на смену придут две другие визы — одна рабочая сроком на два года и визы для "квалифицированных работников" сроком на четыре года.

Напомним, Трамп бросил трубку во время телефонного разговора с премьером Австралии.