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Главная » Мир » Австралия отменяет 4-летние рабочие визы

Австралия отменяет 4-летние рабочие визы

Австралия отменяет 4-летние рабочие визы
Фото: airvisa.ru

Соответствующее решение правительства анонсировал премьер-министр страны Малколм Тернбулл

18.04.17 88
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Австралийское правительство приняло решение отменить основную рабочую визу сроком на четыре года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на австралийское агентство ABC.

Соответствующее решение правительства анонсировал премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

"У австралийцев должен быть приоритет в получении рабочего места. Поэтому мы отменяем визы 457, благодаря которым иностранные работники временно находились в нашей стране. Мы больше не позволим визам 457 служить доступом к рабочим местам, которые могут и должны быть отданы австралийцам", — сказал Тернбулл.

Как сообщается, отмена 4-летней рабочей визы 457 не коснется тех, у кого она уже имеется, а ей на смену придут две другие визы — одна рабочая сроком на два года и визы для "квалифицированных работников" сроком на четыре года.

Напомним, Трамп бросил трубку во время телефонного разговора с премьером Австралии.

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