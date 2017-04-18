Официально: у властей Испании нет плана действий на случай зомби-апокалипсиса

У властей Испании нет плана действий на случай зомби-апокалипсиса. Соответствующее заявление сделал официальный Мадрид в ответ на запрос сенатора Карлеса Мулета, передает 112 Украина со ссылкой на ABC.

В начале года политик поинтересовался, существуют ли у правительства протоколы на случай зомби-апокалипсиса. К этому вопросу власти страны подошли серьезно.

За разъяснениями правительство обратилось к словарю Королевской академии, изучив эти понятия.

В официальном ответе на запрос сенатора сообщается, что у слова "апокалипсис" есть два значения - "конец света" и "катастрофическая ситуация, вызванная природой или человеком". В первом случае власти не намерены ничего предпринимать, так как "мало что можно сделать, если этот момент наступит". На случай чрезвычайных происшествий у правительства есть перечень "процедур и протоколов".

У слова "зомби" чиновники обнаружили также два значения. В первом случае, если речь идет об "оживленном с помощью колдовства мертвеце", власти не смогут ничего предпринять из-за отсутствия специальных протоколов.

В Мадриде считают сомнительной и гипотетической вероятность такого события. Второе определение трактует зомби, "как одурманенного человека, ведущего себя как робот". Такие люди, полагают в правительстве, вряд ли смогут спровоцировать апокалипсис.