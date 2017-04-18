"Помидорная война" с Турцией обошлась России в $1,3-$1,5 млрд

"Помидорная война" с Анкарой стоила Москве $1,3-$1,5 млрд, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие томаты.
Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, пишет Lenta.ru.
Эксперты отметили, что из-за продэмбарго Россия потеряла от $1,3 до $1,5 млрд, так как Турция в ответ ввела пошлины на поставки некоторых видов российской продукции.
При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки, в том числе, в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы.
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Так, поставки в Беларусь выросли более чем в семь раз, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза.
Напомним, Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года из-за уничтожения турецким истребителем российского бомбардировщика. После этого Анкара ввела ответные санкции.