"Помидорная война" с Турцией обошлась России в $1,3-$1,5 млрд

Анкара в отличие от Москвы смогла переориентировать свои экспортные потоки

"Помидорная война" с Анкарой стоила Москве $1,3-$1,5 млрд, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие томаты.

Такой вывод содержится в мониторинге экономической ситуации, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, пишет Lenta.ru.

Эксперты отметили, что из-за продэмбарго Россия потеряла от $1,3 до $1,5 млрд, так как Турция в ответ ввела пошлины на поставки некоторых видов российской продукции.

При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки, в том числе, в те страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы.

Так, поставки в Беларусь выросли более чем в семь раз, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза.

Напомним, Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года из-за уничтожения турецким истребителем российского бомбардировщика. После этого Анкара ввела ответные санкции.