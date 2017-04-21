Кобзон хочет заставить российские телеканалы транслировать патриотические программы

Эстрадно - одиозный певец считает, что в стране нечего слушать

Иосиф Кобзон считает, что необходимо обязать российские телеканалы и радиостанции транслировать патриотические музыкальные передачи.

Об этом он рассказал одному из российских СМИ.

По словам артиста, для этого каналам необходимо выделить достаточное госфинансирование.

"В регионах есть коллективы, художественная самодеятельность возрождается кое-где. Но нужно политическое решение, чтобы дать им возможность, нужно финансировать каналы должным образом и заставить их передавать качественный продукт", — заявил Кобзон.

По его словам, подобная система действует во Франции, где законом установлен минимум в 80 процентов отечественной продукции на телевидении и радио.

"Нам тоже нужен такой закон, потому что нечего слушать", — добавил певец.

Напомним, в России предложили сделать "Днем патриотизма" день введения эмбарго на продукты из ЕС.