Кобзон хочет заставить российские телеканалы транслировать патриотические программы

Иосиф Кобзон считает, что необходимо обязать российские телеканалы и радиостанции транслировать патриотические музыкальные передачи.
Об этом он рассказал одному из российских СМИ.
По словам артиста, для этого каналам необходимо выделить достаточное госфинансирование.
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"В регионах есть коллективы, художественная самодеятельность возрождается кое-где. Но нужно политическое решение, чтобы дать им возможность, нужно финансировать каналы должным образом и заставить их передавать качественный продукт", — заявил Кобзон.
По его словам, подобная система действует во Франции, где законом установлен минимум в 80 процентов отечественной продукции на телевидении и радио.
"Нам тоже нужен такой закон, потому что нечего слушать", — добавил певец.
Напомним, в России предложили сделать "Днем патриотизма" день введения эмбарго на продукты из ЕС.