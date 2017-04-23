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Главная » Мир » Великобритания выйдет из пятерки крупнейших экономик мира, - МВФ

Великобритания выйдет из пятерки крупнейших экономик мира, - МВФ

Великобритания выйдет из пятерки крупнейших экономик мира, - МВФ
Фото: ria.ru

В ТОП-5 войдет Индия

23.04.17 259
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К 2022 году Великобритания покинет список пяти крупнейших экономик мира. Об этом сообщает Коммерсант.

По прогнозам МВФ, Индия, темпы экономического роста которой составляют 9,9% в год, к 2022 году будет занимать четвертое место в мире, обогнав и Великобританию (ныне пятое место в мире) и Германию (четвертое место).

В результате Великобритания, темпы экономического роста которой, по прогнозам МВФ, составят в текущем году 2%, а в следующем - 1,8%, останется за пределами пятерки. Дополнительное негативное влияние на экономику страны будет оказывать и выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Напомним, Еврокомиссия выставит Соединенному королевству счет в размере около 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд), и Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты.

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