Volkswagen выплатит один из крупнейших штрафов в истории США

Федеральный суд США обязал автоконцерн Volkswagen выплатить штраф в размере 2,8 млрд долларов в рамках разбирательства о фальсификации показателей выбросов дизельных двигателей.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на USA Today.
Таким образом, судья Шон Кокс одобрил сделку между автогигантом и правительством США, согласно которой Volkswagen должен заплатить $4,3 млрд штрафа. Кроме того, суд установил трехлетний испытательный срок, в течение которого регуляторы будут внимательно следить за деятельностью компании.
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Этот штраф является одним из крупнейших в истории США.
Напомним, скандал вокруг Volkswagen разгорелся в сентябре 2015 года, когда выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов, в частности, выбрасываемых в воздух. Компания признала факт занижения уровня выбросов при продажах автомобилей в США и Европе.