Volkswagen выплатит один из крупнейших штрафов в истории США

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на USA Today.

Таким образом, судья Шон Кокс одобрил сделку между автогигантом и правительством США, согласно которой Volkswagen должен заплатить $4,3 млрд штрафа. Кроме того, суд установил трехлетний испытательный срок, в течение которого регуляторы будут внимательно следить за деятельностью компании.

Этот штраф является одним из крупнейших в истории США.

Напомним, скандал вокруг Volkswagen разгорелся в сентябре 2015 года, когда выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов, в частности, выбрасываемых в воздух. Компания признала факт занижения уровня выбросов при продажах автомобилей в США и Европе.