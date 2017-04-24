В прошлом году военные расходы в мире выросли почти до $1,7 триллиона, - SIPRI

Мировые военные расходы выросли до $1686 млрд в 2016 году, что составило 0,4 % в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. Таковы новые данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает Укринформ.

Расходы продолжают расти в Азии и Океании, Центральной и Восточной Европе и Северной Африке. Снизились расходы в Центральной Америке и Карибском бассейне, на Ближнем Востоке, Южной Америке и Африке к югу от Сахары.

Соединенные Штаты остаются страной с самыми высокими ежегодными военными расходами в мире. Военные расходы США выросли на 1,7% в период между 2015-2016 годами и составили $611 млрд.

Второе место занимает Китай, военные расходы которого увеличились на 5,4% до $215 млрд, однако скорость роста военных расходов значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами.

На третьем месте оказалась Россия, которая увеличила свои расходы на 5,9% в 2016 году до $69,2 млрд.

Саудовская Аравия заняла третье место по военным расходам в 2015 году, однако опустилась на четвертое место в 2016 году. Расходы Саудовской Аравии упали на 30% в 2016 году до $63,7 млрд.

На пятом месте оказалась Индия. Расходы страны выросли на 8,5% в 2016 году до $55,9 млрд.

Военные расходы в Западной Европе растут второй год подряд с 2015 года и увеличились на 2,6% в 2016 году. Рост затрат наблюдался во всех странах Западной Европы, за исключением трех стран. Так, больше всего расходы выросли в Италии - на 11% в период между 2015 и 2016 годами.

Страны с наибольшим относительным увеличением военных расходов в период между 2015 и 2016 годами находятся в Центральной Европе. Общие расходы в этом регионе выросли на 2,4% в 2016 году.

Старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан связывает рост затрат с Россией, которая создает большую угрозу.