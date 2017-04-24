Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В прошлом году военные расходы в мире выросли почти до $1,7 триллиона, - SIPRI

В прошлом году военные расходы в мире выросли почти до $1,7 триллиона, - SIPRI

В прошлом году военные расходы в мире выросли почти до $1,7 триллиона, - SIPRI
Фото: wallsforpc.com

Россия заняла третье место, потеснив Саудовскую Аравию

24.04.17 9
1000

Мировые военные расходы выросли до $1686 млрд в 2016 году, что составило 0,4 % в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. Таковы новые данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает Укринформ.

Расходы продолжают расти в Азии и Океании, Центральной и Восточной Европе и Северной Африке. Снизились расходы в Центральной Америке и Карибском бассейне, на Ближнем Востоке, Южной Америке и Африке к югу от Сахары.

Соединенные Штаты остаются страной с самыми высокими ежегодными военными расходами в мире. Военные расходы США выросли на 1,7% в период между 2015-2016 годами и составили $611 млрд.

Второе место занимает Китай, военные расходы которого увеличились на 5,4% до $215 млрд, однако скорость роста военных расходов значительно снизилась по сравнению с предыдущими годами.

На третьем месте оказалась Россия, которая увеличила свои расходы на 5,9% в 2016 году до $69,2 млрд.

Саудовская Аравия заняла третье место по военным расходам в 2015 году, однако опустилась на четвертое место в 2016 году. Расходы Саудовской Аравии упали на 30% в 2016 году до $63,7 млрд.

На пятом месте оказалась Индия. Расходы страны выросли на 8,5% в 2016 году до $55,9 млрд.

Военные расходы в Западной Европе растут второй год подряд с 2015 года и увеличились на 2,6% в 2016 году. Рост затрат наблюдался во всех странах Западной Европы, за исключением трех стран. Так, больше всего расходы выросли в Италии - на 11% в период между 2015 и 2016 годами.

Страны с наибольшим относительным увеличением военных расходов в период между 2015 и 2016 годами находятся в Центральной Европе. Общие расходы в этом регионе выросли на 2,4% в 2016 году.

Старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан связывает рост затрат с Россией, которая создает большую угрозу.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Большая перемена. 100 самых богатых людей УкраиныСоставлен рейтинг самых опасных городов мираВеликобритания выйдет из пятерки крупнейших экономик мира, - МВФ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 5340
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 6649
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 3787
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 4960
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1343
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1777
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2068
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 978
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1468
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 549
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 6232 / 6621
  2. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 4572 / 5159
  3. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 4464 / 4996
  4. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 3495 / 3847
  5. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 1635 / 1877
  6. 24 апреля в Украине ожидаются дожди с грозами 1572 / 1758
  7. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 1542 / 6649
  8. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1518 / 1678
  9. Большая перемена. 100 самых богатых людей Украины 1345 / 1481
  10. Артистку Лолиту Милявскую не пустили в Украину 1342 / 1557
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 27 / 6621
  2. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 21 / 4996
  3. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 11 / 5159
  4. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 7 / 3847
  5. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 6 / 1678
  6. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 6 / 1877
  7. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 6 / 7876
  8. Австралия ответила КНДР на угрозу ядерного удара 5 / 1291
  9. Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста 5 / 3705
  10. Индустриальная страна 4 / 9923
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.