Нет оснований: в ОЗХО не нашли доказательств применения химического оружия в Украине

По данным Организации по запрещению химического оружия, все известные запасы на июль 2023 года были уничтожены. Но это не значит, что химоружия больше нет.

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И Украина, и Россия обвиняют друг друга в использовании химического оружия на передовой. Но после проверки предоставленных сведений доказательств применения в Украине химического оружия не обнаружилось. Об этом сообщила международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Информация, предоставленная Организации к настоящему времени обеими сторонами, а также информация, доступная Секретариату, недостаточно обоснована. Вместе с тем положение остается крайне тревожным из-за возможного применения токсических химикатов в качестве оружия", — говорится в публикации.

В ОЗХО сообщили, что все запасы химического оружия в мире, о которых было известно прежде, были уничтожены в июле 2023 года. Но это не означает, что химического оружия больше нет, предупреждают авторы публикации.

Уточняется, что, в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, любой токсический химикат, который из-за его особенностей используется с целью причинения вреда или смерти, считается химоружием. Это могут быть и химикаты двойного назначения, производимые химической промышленностью во всем мире для незапрещенных целей.

Конвенция предусматривает, что все страны-подписанты обязаны сообщать о любых химических веществах, которые в этих странах используются для подавления народных волнений.

Ко всему прочему, запрещается применять средства для разгона демонстрантов на поле боя. Если эти средства будут использоваться на передовой для ведения войны, их будут рассматривать как химическое оружие.

Напомним, что, по данным Reuters, российские войска применяли химическое оружие для зачистки окопов.

Также сообщалось, что случаи атак с использованием химоружия оккупантами участились.