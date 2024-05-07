Немає підстав: в ОЗХЗ не знайшли доказів застосування хімічної зброї в Україні

За даними Організації із заборони хімічної зброї, всі відомі запаси на липень 2023 року було знищено. Але це не означає, що хімзброї більше немає.

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І Україна, і Росія звинувачують одна одну у використанні хімічної зброї на передовій. Але після перевірки наданих відомостей доказів застосування в Україні хімічної зброї не виявилося. Про це повідомила міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Інформація, надана Організації до теперішнього часу обома сторонами, а також інформація, доступна Секретаріату, недостатньо обґрунтована. Водночас становище залишається вкрай тривожним через можливе застосування токсичних хімікатів як зброї", — йдеться в публікації.

В ОЗХЗ повідомили, що всі запаси хімічної зброї у світі, про які було відомо раніше, були знищені в липні 2023 року. Але це не означає, що хімічної зброї більше немає, попереджають автори публікації.

Уточнюється, що, відповідно до Конвенції про хімічну зброю, будь-який токсичний хімікат, який через його особливості використовується з метою заподіяння шкоди або смерті, вважається хімзброєю. Це можуть бути також хімікати подвійного призначення, вироблені хімічною промисловістю в усьому світі для незаборонених цілей.

Конвенція передбачає, що всі країни-підписанти зобов'язані повідомляти про будь-які хімічні речовини, які в цих країнах використовують для придушення народних заворушень.

До всього іншого, забороняється застосовувати засоби для розгону демонстрантів на полі бою. Якщо ці засоби використовуватимуть на передовій для ведення війни, їх розглядатимуть як хімічну зброю.

Нагадаємо, що, за даними Reuters, російські війська застосовували хімічну зброю для зачистки окопів.

Також повідомлялося, що випадки атак із використанням хімзброї окупантами почастішали.