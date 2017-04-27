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МИД РФ: Силовой сценарий в Корее приведет к глобальной катастрофе

МИД РФ: Силовой сценарий в Корее приведет к глобальной катастрофе
Мария Захарова / Фото: REUTERS

Последствия вероятного военного столкновения будут ощутимы многие годы

27.04.17 44
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Министерство иностранных дел России заявило, что "силовой сценарий" США в отношении Северной Кореи приведет к "глобальной катастрофе во всех измерениях". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Я думаю, что не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что силовой сценарий решения ситуации на Корейском полуострове станет колоссальной глобальной катастрофой во всех измерениях", — добавила Захарова.

По ее словам, возможный военный конфликт в Северной Корее коснется всех.

"Это коснется всех, станет еще одним, к сожалению, кровоточащим источником нестабильности, даст свои страшные результаты и последствия на многие годы вперед, и потом все будут думать о том, а как же вернуть ситуацию в какое-то мирное русло", - сказала Захарова.

Напомним, в последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.

Китай, который выступает основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин специально позвонил Трампу в воскресенье, 23 апреля, чтобы обсудить с ним этот вопрос, призвав избегать шагов, которые могли бы усилить напряженность.

 

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