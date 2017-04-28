В России разрешат усыновление ВИЧ - инифицированными

Для ВИЧ-инфицированных в России снимут фактический запрет на усыновление или опеку над детьми. Такой пункт, как стало известно "Коммерсанту", содержится в плане мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.

План был подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 апреля, однако документ, по состоянию на утро 28 апреля, опубликован не был. В Минздраве отказались комментировать план до его официального опубликования.

По данным издания, в плане, в числе прочего, содержится пункт о внесении изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью. Изменения в нормативные акты, которые позволят ВИЧ-инфицированным усыновлять и брать под опеку детей, планируется внести не позднее второго квартала 2018 года.

Напомним, в России сформировался новый вирус ВИЧ – гораздо опаснее прежних.