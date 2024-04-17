Внезапно атаковала посреди города: экзотическая обезьяна напала на 11-летнего мальчика

Быстрый и опасный примат содержался нелегально в черте города, но обретя свободу встретил на своем пути ребенка, в результате чего набросился на него и травмировал.

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В выходные на семейном празднике в Сан-Антонио произошел необычный и опасный инцидент: 11-летнего мальчика укусила обезьяна вервет. Этот примат среднего и крупного размера, отличимый от других своим серым мехом и темными чертами лица, родом из юго-восточной Африки и славится своей скоростью и ловкостью. Ребенку, у которого было укушено правое ухо, незамедлительно оказали медицинскую помощь, пишет KSAT.

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Обезьяны верветы, которые могут жить до 30 лет — социальные существа, живущие в группах со сложной иерархией. Эти всеядные животные не только быстры, но и могут передавать через опасные укусы такие заболевания, как бешенство, вирус герпеса В, ВИЧ и обезьянью оспу, что делает их укусы крайне нежелательными.

В ответ на этот инцидент Служба по уходу за животными в Сан-Антонио (ACS) приняла меры, обвинив предыдущего владельца обезьяны в многочисленных правонарушениях, включая незаконное владение обезьяной вервет, отсутствие справки о прививке от бешенства, а также участие животного в инциденте с укусом. Владение любым приматом в черте города Сан-Антонио является незаконным.

Вервет был передан в ACS, которая в настоящее время сотрудничает с Департаментом здравоохранения штата Техас и специалистами по приматам, чтобы определить необходимые карантинные меры. Этот случай лишний раз напоминает нам про опасность таящуюся в самых непредсказуемых местах, человеческую безрассудность и юридические последствия содержания экзотических домашних животных в городских районах без надлежащих условий.

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