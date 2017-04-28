В России ловцу покемонов в храме грозит 3,5 года тюрьмы

Сторона обвинения в ходе судебных прений попросила приговорить российского блогера Руслана Соколовского к трем с половиной годам колонии общего режима за видеоролики, которые, по версии следствия, оскорбляют чувства верующих.

Об этом сообщают российские СМИ.

Прокурор Екатерина Калинина на заседании сказала, что условный срок лишь породит ощущение безнаказанности, поэтому обвинение просит о реальном лишении свободы.

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Соколовского обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды (статья 282 УК), семи эпизодах оскорбления чувств верующих (148 УК) и незаконном обороте оборудования для скрытой съемки (138.1 УК). Блогер вины в совершении преступлений не признал.

Напомним, Соколовского задержали в сентябре 2016 года после того, как он опубликовал видеоролик, на котором играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Эксперты решили, что на записи блогер приравнял Иисуса Христа к персонажам игры. Позднее в дело добавили другие эпизоды — на основе других видео Соколовского.