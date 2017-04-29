Столтенберг: НАТО не станет вмешиваться в конфликт США и КНДР

Любое вмешательство Североатлантического альянса (НАТО) в возможный конфликт между Соединенными Штатами и Северной Кореей исключено. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

"На прошлой неделе я провел четыре часа в Белом доме и могу заверить, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи", - сказал Столтенберга.

В то же время он обвинил руководство КНДР в дестабилизации всего региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В акваторию Японского моря вошла американская эскадра

Столтенберг заявил, что НАТО осуждает постоянные нарушение Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся ядерной и ракетной программ Пхеньяна.