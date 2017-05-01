В городе Чунцин создали прогулочную дорожку на высоте 200 метров.
Об этом сообщает New China TV.
Конструкция в форме буквы "А" со стеклянным полом на 80 метров выпирает из горы. На дорожке могут одновременно находиться максимум 30 человек.
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Администрация парка, на территории которого находится сооружение, намерена связаться с представителями Книги рекордов Гиннесса. Она будет добиваться официального признания этой прогулочной дорожки самой длинной в мире.