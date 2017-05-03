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Главная » Мир » Из российского "православного" банка пропали около 90 млн долларов
Из российского "православного" банка пропали около 90 млн долларов
Фото: ПолитРоссия

Из российского "православного" банка пропали около 90 млн долларов

По словам кассиров, деньги раздавали "под честное слово"

03.05.17 138
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Временная администрация, назначенная в банк "Пересвет", основным владельцем которого является Российская православная церковь, обнаружила пропажу примерно $90 млн. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на кредитора банка и источник, близкий к Центробанку РФ.

Из кассы "Пересвета" пропало около 780 млн руб ($13,7 млн), примерно $50 млн и 25 млн евро.

Пропажа обнаружилась, когда в банк пришла временная администрация в октябре 2016 года.

Деньги из кассы, рассказал один из источников издания, выдавались под расписки и под отчет, но в банк не возвращались. Когда в "Пересвет" пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было. Деньги, по словам кассиров, были выданы "под честное слово".

"Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы", – размышляет аналитик Fitch Александр Данилов, замечая, что до введения временной администрации у "Пересвета" был один из самых низких уровней просроченной задолженности – менее 1% от портфеля.

Напомним, Центробанк РФ ввел в банке "Пересвет" временную администрацию в октябре 2016 года. Перед этим банк ограничил выдачу средств клиентам и не смог разместить очередной выпуск своих облигаций. По размеру активов "Пересвет" занимал на 1 октября 2016 года 44 место в банковской системе России.

Банк РПЦ было решено санировать. Санаци обойдется почти в 160 миллиардов рублей ($2,8 млрд) и станет одной из самых дорогих в новейшей истории России.

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