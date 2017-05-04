Муж Елизаветы II решил отойти от выполнений обязанностей монарха

Принц Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, решил отойти от публичной жизни и прекратит выполнять свои монаршие обязанности с осени этого года. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, передает Европейская правда со ссылкой The Telegraph.

В сообщении сказано, что решение было принято лично принцем и поддержано его супругой королевой Елизаветой II.

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский решил, что он больше не будет выполнять свои публичные обязательства с осени этого года. В этом герцог получил полную поддержку королевы", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что 95-летний принц Филипп будет участвовать во всех публичных мероприятиях до августа. После этого герцог прекратит принимать приглашения и посещать публичные мероприятия.

Заявление Букингемский дворец обнародовал после того, как накануне вечером была созвана срочная встреча монаршего двора.

Журналистам, которые утром собрались возле дворца, заявили, что никаких причин для беспокойства нет, и чрезвычайная встреча не связана с состоянием здоровья королевы Елизаветы II или ее мужа принца Филиппа.