Трамп принял решение насчет своих первых зарубежных визитов

Президент США Дональд Трамп свои первые зарубежные визиты на должности совершит в этом месяце сначала в Саудовскую Аравию, потом в Израиль и Ватикан. Об этом заявил он сам, не уточняя даты визитов, передает Европейская правда со ссылкой на The New York Times.

"Толерантность это краеугольный камень мира. Поэтому я горд сообщить большое и историческое объявление этого утра и рассказать вам, что моя первая заграничная поездка в качестве президента будет в Саудовскую Аравию, потом в Израиль, потом в Ватикан в Риме" - заявил Трамп.

По данным источников, Трамп покинет Вашингтон 19 мая для визита в Саудовскую Аравию.

Ватикан подтверждает, что встреча Папы Римского и президента США состоится 24 мая.

25 мая, как известно, Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 26 мая прибудет на саммит лидеров G-7 на Сицилии.