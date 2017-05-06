Олланд о хакерской атаке на штаб Макрона: ничто не останется без ответа

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что атака хакеров на штаб кандидата на пост главы государства Эммануэля Макрона не останется без ответа. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Le Figaro.

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"Мы знали о существовании таких рисков во время президентской кампании, поскольку это уже происходило в других государствах. Ничто не останется без ответа", - заявил Олланд.

Напомним, штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подвергся масштабной хакерской атаке, результатом которой стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов всего за несколько часов до окончания официальной кампании.