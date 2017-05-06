Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Олланд о хакерской атаке на штаб Макрона: ничто не останется без ответа

Олланд о хакерской атаке на штаб Макрона: ничто не останется без ответа

Олланд о хакерской атаке на штаб Макрона: ничто не останется без ответа
Франсуа Олланд / Фото: web.de

Французский президент допускал возможность кибератак во время выборов

06.05.17 158
0000

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что атака хакеров на штаб кандидата на пост главы государства Эммануэля Макрона не останется без ответа. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Мы знали о существовании таких рисков во время президентской кампании, поскольку это уже происходило в других государствах. Ничто не останется без ответа", - заявил Олланд.

Напомним, штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подвергся масштабной хакерской атаке, результатом которой стали слитые в сеть десятки тысяч писем и документов всего за несколько часов до окончания официальной кампании.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
На заморских территориях Франции начался второй тур президентских выборовХакеры обокрали МакронаМакрон лидирует в последний день агиткампании перед выборами президента Франции

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5492
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3937
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8580
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2833
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5614
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1225
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1881
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1870
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 2100
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4849
  1. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 4056 / 8244
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 2518 / 60957
  3. Хокинг: Человечество может вымереть через 100 лет, если не колонизирует другую планету 1798 / 2172
  4. В Германии заработала лазерная установка длиной 3,4 км 995 / 1271
  5. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 823 / 2013
  6. По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка" 493 / 1412
  7. Остаться в забое. Как шахтёры Кривбасса требовали тысячу долларов зарплаты 424 / 600
  8. Российский корабль пытался захватить украинский катер 346 / 2987
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 275 / 1675
  10. В Британии украли 24 тысячи пчел 233 / 327
  1. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 32 / 1675
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 16 / 8244
  3. По ком плачет гетто. Почему жизнь в Украине похожа на бесконечный "День сурка" 10 / 1412
  4. Пятая колонна, или Федерализация, которую никто не заметил 9 / 302
  5. Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов 6 / 901
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 5 / 60957
  7. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 5 / 2518
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 4 / 2013
  9. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 4 / 2833
  10. Наши танкисты примут участие в международных соревнованиях в Германии 3 / 631
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.