Туск: Французы выбрали свободу, равенство и братство вместо тирании фейковых новостей

Лидеры руководящих органов Европейского союза поздравили Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции. Об этом сообщает Европейская правда.
Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил французский народ "за выбор свободы, равенства и братства вместо тирании фейковых новостей".
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал в Twitter, что французы выбрали европейское будущее.
"Вместе мы будем более сильной и справедливой Европой", - подчеркнул Юнкер.
Председатель Европарламента Антонио Таяни пригласил Макрона выступить с речью на ближайшей пленарной сессии ЕП.
"Рассчитываю, что Франция останется в сердце Европы, чтобы вместе изменить наш союз и приблизить его к гражданам", - написал он в Twitter.
Напомним, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов во Франции после подсчета 100% бюллетеней набирает 66,06% голосов. За лидера ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов.