Во Франции на выборах поставили рекорд: насчитали 3 млн пустых бюллетеней

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон после подсчета 100% бюллетеней получил 66,10% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные МВД страны.

За Макрона проголосовали 20 753 798 избирателей. Кандидат от ультраправых Марин Ле Пен набрала 33,90% голосов французских избирателей. За нее проголосовали 10 644 118 французов.

Воздержались от голосования 25,44% зарегистрированных во Франции избирателей. В абсолютных цифрах это более 12 млн человек и это больше, чем проголосовало за Ле Пен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины

Также 2,96% бюллетеней были признаны недействительными (чуть больше 1 млн.), а 8,51% бюллетеней оказались пустыми (3 млн). Это рекордный показатель для французских выборов.

Официально результаты президентских выборов объявят только в среду, 10 мая, в 17:30 по местному времени.

Напомним, официальные результаты выборов будут объявлены в среду, 10 мая, в 17:30. Церемония инаугурации нового президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая.