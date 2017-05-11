Евросовет рекомендовал продлить погранконтроль внутри Шенгена на полгода

Европейский совет рекомендовал 11 мая 2017 года продлить на 6 месяцев временный внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне в исключительных обстоятельствах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Начиная с даты, когда истекает срок действия предыдущего решения, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия могут продлить пропорциональный временный пограничный контроль на максимальный период в шесть месяцев на внутренних границах", - говорится в сообщении.

Прежде чем продлить контроль, заинтересованные государства-члены должны обменяться мнениями для обеспечения того, чтобы пограничный контроль осуществлялся только там, где он считается необходимым и пропорциональным.

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Контроль должен быть ограниченным по масштабам, частоте, местонахождению и времени, и в строгой необходимости для реагирования на серьезную угрозу и для обеспечения государственной политики и внутренней безопасности из-за риска вторичных перемещений нелегальных мигрантов.

Напомним, 7 марта совет Евросоюза принял постановление о внесении изменений в Шенгенский кодекс о границах, чтобы усилить контроль в отношении соответствующих баз данных на внешних границах.