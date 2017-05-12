Литовская железная дорога отказалась от пассажирских перевозок в Москву

Литовская государственная компания Lietuvos Gelezinkeliai (Литовская железная дорога) отказалась от перевозок пассажиров в Москву. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу компании.

Такое решение было принято из соображений экономии. Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн евро, а пассажиры и дальше смогут ездить в РФ на российских поездах.

В Lietuvos Gelezinkeliai с понедельника, 15 мая, перестанут прицеплять вагоны к российскому поезду, который курсирует по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.

"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому наши расходы сократятся", - сказал заместитель гендиректора компании Линас Баужис.

В прошлом году компания Lietuvos Gelezinkeliai перевезла в Москву и обратно почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.