Исландия может стать очередной безвизовой страной для украинцев

Исландия заявила о готовности ввести безвизовый режим для граждан Украины вслед за Евросоюзом.
Об этом сообщил посол Украины в Финляндии и по совместительству в Исландии Андрей Олефиров в Twitter.
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"Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС", - написал Олефиров.
Напомним, Исландия станет первой страной в мире, где уравняют зарплату мужчин и женщин.