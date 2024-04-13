"Волки" на восьми ногах захватили горячие источники Исландии: что их привлекло (видео)

Исследователи обнаружили, что пауки-волки облюбовали территорию у горячих источников в исландском природном заповеднике.

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Горячие источники в природном заповеднике Фьяллабак в Исландии являются местной достопримечательностью и привлекают искателей приключений, желающих погреться в восстанавливающих теплых водах, созерцая скалы вокруг. Однако теперь ученые обнаружили, что это место также является домом для существ с 8 ногами, пишет IFLScience.

Во время съемок нового трехсерийного сериала BBC "Дикая Скандинавия" съемочная группа обнаружила, что это место также облюбовали пауки-волки. Исследователи отмечают, что эти существа, по сути, являются одними из самых маленьких национальных сокровищ региона. Однако работа съемочной группы была усложнена погодой.

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Съемки проводились глубокой зимой, а потому исследователи столкнулись с рядом проблем: во-первых, добраться к горячим источникам оказалось не так-то просто, во-вторых, линзы объектива постоянно запотевали из-за разницы температур, в результате команде приходилось постоянно делать перерывы, чтобы отснять материал.

К счастью, ученые все же смогли совладать с погодой и отснять материал. Они обнаружили, что это место буквально кишит жизнью: изначально команда заметила лишь нескольких пауков-волков, однако стоило приглядеться, как исследователи заметили, что мох вокруг буквально укрыт "ковром" из пауков. Оказалось, что не только люди облюбовали этот туристический маршрут, но и пауки. Исследователи отмечают, что они также обнаружили пауков-волков, под камнями: стоило поднять один из них, как животные разбежались в разные стороны.

Отметим, что у исландских горячих источников ученые обнаружили пауков-волков, относящихся к виду Pirata piraticus — они являются одним из самых распространенных европейских видов. Известно, что эти пауки могут иметь коричневый, серый и белый окрас, а их тела без учета ног могут достигать от 4 до 9 сантиметров, при этом самки этого вида немного крупнее самцов.

Ученые отмечают, что представители вида активно кусают людей, а потому от них следует держаться подальше. Ранее ученые обнаружили, что в отличие от других видов эти пауки-волки строят убежище из паутины в виде трубки, один конец которой непременно выходит к воде. Еще одной особенностью Pirata piraticus является то, что они могут преследовать свою жертву как на суше, так и по воде, скользя по поверхности. Любопытно, что представители этого вида пошли дальше, чем водомерки, которые также могут передвигаться по воде, они используют силу ветра, чтобы буквально скользить по поверхности с невероятной скоростью, используя ноги как парус.

Ранее Фокус писали о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.