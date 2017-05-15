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Главная » Мир » Инфографика На Земле нашлись 467 млн га потеряных лесов
<span class="label red">Инфографика</span> На Земле нашлись 467 млн га потеряных лесов
Фото из открытых источников

Инфографика На Земле нашлись 467 млн га потеряных лесов

Площадь находки эквивалентна 60% Австралии

15.05.17 23
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Глобальный анализ распределения лесов помог найти 467 млн гектаров ранее незарегистрированного лесного покрова. Эта площадь эквивалентна 60% австралийского континента.

Об этом передают мировые СМИ со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Открытие увеличивает известное количество глобального лесного покрова примерно на 9% и значительно повышает оценку содержания в атмосфере планеты углерода, выделяемого растениями.

Новые леса были найдены во время съемки так называемых засушливых земель — регионов, которые получают гораздо меньше воды в осадках, чем теряют от испарения и транспирации.

Выяснилось, что засушливые земли теперь покрыты лесами на 45% больше, чем было заявлено в предыдущих исследованиях. Леса ныне расположены на всех населенных континентах. Примечательным оказалось их обнаружение в Африке к югу от Сахары, в районе Средиземноморья, в центральной Индии, в прибрежной Австралии, в западной части Южной Америки, на северо-востоке Бразилии, на севере Колумбии, в Венесуэле, а также в северных районах бореальных лесов в Канаде и России.

Как правило, площадь этого типа леса трудно измерить из-за относительно низкой плотности расположения деревьев. Предыдущие исследования основывались на устаревших спутниковых снимках с низким разрешением и не включали наземную проверку.

В новом исследовании использовались более качественные снимки Google Earth Engine, включая изображения более чем 210 000 регионов с засушливыми землями, и простая визуальная интерпретация числа деревьев и плотности.

Выборку этих районов сравнили с полевыми данными, чтобы точнее оценить информацию. Учитывая, что в засушливых землях, составляющих около 40% поверхности суши, леса произрастают веками, у науки появилась уникальная возможность бороться с изменением климата путем сохранения этого лесного покрова.

Изменение климата приведет к тому, что многие из этих регионов станут более жаркими и даже более засушливыми. Климатические модели предполагают, что биомы этих регионов могут увеличиться до 23% к концу столетия и покрыть более половины суши, если человек не станет препятствовать этому процессу. 

Напомним, на Земле зафиксирован антирекорд выбросов углекислого газа.

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