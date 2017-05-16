Европарламент отложил предоставление Молдове финансовой помощи

Европейский парламент отложил предоставление финансовой помощи Молдове после того, как несколько политических групп в парламенте выразили озабоченность по поводу политической ситуации в стране. Об этом сообщает Радио Свобода.

Переговоры по выплатам финпомощи с Европарламентом, Европейским советом и Европейской комиссией должны были состояться 18 мая, но были отложены как минимум на месяц.

Депутат Сейма Литвы Петрас Авревичюс 16 мая заявил, что существуют опасения относительно ситуации в СМИ Молдовы, а также касательно ситуации с верховенством закона и недавних изменений в избирательном законодательстве.

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Напомним, в январе 2017 года Европейская комиссия согласилась предоставить Молдове до 100 миллионов евро в виде грантов и кредитов в рамках новой программы макроэкономической помощи, чтобы помочь стране удовлетворить свои финансовые потребности.

Напомним, 10 мая президент Молдовы Игорь Додон заявил, что вступление Молдовы в НАТО "категорически неприемлемо", а также - что стране не нужны европейские ценности.