Новым императором Японии станет Нарухито

Правительство Японии подготовило разрешение для императора Акихито для отречения от престола.
Об этом сообщает Euronews.
Решение правительства еще должен утвердить парламент. Ожидается, что голосование будет положительным.
После отречения Акихито его преемником станет старший сын, 57-летний кронпринц Нарухито.
Отметим, летом 2016 года Акихито выразил готовность отречься от престола в связи с проблемами со здоровьем.
Напомним, Акихито занимал императорский трон в течение 27 лет. На сегодня Акихито считается единственным правящим в мире императором.