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Главная » Мир » Маккейн предложил Трампу извиниться перед американцами

Маккейн предложил Трампу извиниться перед американцами

Маккейн предложил Трампу извиниться перед американцами
Джон Маккейн / Фото: gazeta.ru

Сенатор сравнил появление новых компрометирующих президента новостей с сороконожкой, которая постоянно теряет какой-то из ботинок

24.05.17 189
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Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн считает "тревожной" тенденцией появление новых скандалов вокруг расследования связей кампании Трампа с россиянами. Об этом он заявил в интервью CNN на Финансовом саммите Петерсона 23 мая, передает Укринформ.

Сенатор Джон Маккейн назвал "тревожным" доклад, согласно которому президент Трамп просил высокопоставленных представителей разведки публично опровергнуть доказательства сотрудничества между своей кампанией и Россией, сравнив эти утверждения с сюжетом "паршивого фильма".

Маккейн напомнил, что это лишь последнее из целого ряда сенсационных сообщений, связанных с расследованием связей кампании Трампа с россиянами.

Сенатор сравнил появление новых компрометирующих президента новостей с сороконожкой, которая постоянно теряет какой-то из ботинок, отвлекая внимание от основных событий.

Сенатор также отметил, что уважает право бывшего советника Трампа Майкла Флинна защитить себя пятой поправкой в ответ на вызов в Сенат.

В конце Маккейн дал несколько советов Трампу, напомнив дело "Уотергейта", а также расследование "Иран-контрас", когда президент Рональд Рейган выразил раскаяние.

"Расскажи обо всем и, если необходимо, попроси прощения. Американцы умеют прощать. Мы не надеемся на идеальных людей и мы очень великодушная нация",- отметил Маккейн.

Напомним, бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн намерен ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не свидетельствовать против себя по делу о связи с Россией.

Ранее комитет по разведке Сената США потребовал от помощников президента Дональда Трампа, которые работали с ним во время предвыборной кампании, предоставить данные о работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года.

Соответствующие уведомления были направлены бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности, генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.

В феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми попросил прекратить расследование в отношении Майкла Флинна в деле расследования его связей с Россией.

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