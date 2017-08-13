Своё дороже. Рецепт патриотизма по-швейцарски

Первое, что бросается в глаза в Швейцарии, — огромное количество флагов на квадратный километр. От государственных учреждений и автомобильных номеров до вершин гор и просто дворов с флагштоками — везде красуется красное полотнище с белым крестом.

Ну а 1 августа, в День Конфедерации, и вовсе кажется, что промышленность использовала всю красную краску, чтобы выразить уважение к празднику. Концентрация национальных цветов максимальная: кондитерские даже выпекают особый сорт булочек 1 August Weggen, а на торты помещают съедобный текст гимна страны.

Давай, Швейцария!

Швейцарцы не входят в Евросоюз и не стремятся туда — они прекрасно себя чувствуют, танцуя под собственную дудку. Любовь к Родине тут прививают с детства. К примеру, перед игрой швейцарской сборной по футболу издания проводят конкурсы, в которых маленьким патриотам предлагают разрисовать фрагмент игры. По умолчанию в таких раскрасках написано Hopp, Schwiiz! ("Давай, Швейцария!").

А когда швейцарский теннисист Роже Федерер играл на Открытом чемпионате Австралии, люди в торговом центре замерли возле экранов — событие транслировали абсолютно все имеющиеся в центре мониторы! После каждого забитого противнику мяча незнакомые люди обнимали друг друга.

Но наиболее ярко швейцарский патриотизм проявляется в кулинарии. На фестивале уличной еды, где можно попробовать блюда из разных стран, самая длинная очередь выстраивается к прилавкам Швейцарии! А что, разве где-то в мире еда может быть вкуснее?

Швейцария — страна недешёвая, здесь всё дорого. И продукты питания не исключение. Со всех сторон Конфедерация окружена странами, в которых еда значительно дешевле и попасть в которые можно без всяких ограничений. Как же выживают местные фермеры? Ответ прост: благодаря безграничной любви к родным товарам, которая у истинного швейцарца в крови.

Самообслуживание. Деньги в кассу покупатель кладёт сам, его никто не контролирует

Часто на сельской дороге можно встретить указатель с перечнем продуктов — яйца, яблоки, картофель, — который ведёт к магазинчику при ферме. Как правило, товары там экологически чистые, а на самой ферме красуется знак Biosuisse. Его присваивает организация, представляющая интересы биофермеров.

"Биологическое производство" — это соблюдение множества строгих условий. Почва должна обрабатываться методами, близкими к природным. Также фермеры отказываются от искусственных удобрений и антибиотиков. То, что эти нормы соблюдаются, можно почувствовать весной, когда поля удобряют наво­зом. Во всей округе стоит специфический запах, но никто не жалуется, ведь это во благо собственного здоровья!

Будьте честны

Посещение фермерского магазина — одно удовольствие. И не только потому, что товар, выращенный на соседнем поле, аккуратно разложен на полочках. Касса здесь — обычная коробка. Покупатель сам взвешивает нужное количество товара, сам высчитывает его стоимость (для удобства тут лежит калькулятор), а потом просто кладёт нужную сумму в кассу-коробку.

Продавца тут нет. Охраны тоже. Нет и камер наблюдения. Единственное оружие против мошенников — записка на кассе: "Будьте честны! Всей семьёй мы стараемся вырастить для вас полезные продукты и сохранить приемлемые цены". Такая схема позволяет держать фермерские магазины открытыми ежедневно до позднего вечера. В то же время обычные магазины в Швейцарии закрываются рано, а в воскресенье и вовсе не работают.

Также на фермах часто встречаются молочные автоматы: 1 литр молока они наливают за 1,2 франка (32 грн). Оно продаётся пастеризованным, так как в Швейцарии запрещено продавать свежее молоко.

В деревне Вольфвиль пошли дальше и открыли при ферме кафе самообслуживания. Здесь можно самостоятельно заварить чай из горной травы и насладиться видами окружающих гор. Дети тем временем могут поиграть с игрушечными тракторами, грузовиками и прочей сельхозтехникой или покататься на горках. Для экзотики на ферме живут верблюды, а коровы слушают радио.

Радует глаз. На швейцарских фермах не только вкусно, но и красиво, и уютно

В нескольких метрах от фермы — деревянный домик. Это отель на несколько номеров. Тут за 10 франков (270 грн, недорого по швейцарским меркам) можно заказать завтрак из свежайших фермерских продуктов.

Рядом расположилась куриная ферма, посреди которой стоит холодильник. Здесь в любое время суток можно купить яйца от "биологических" кур. По закону курица считается биологической, если её родители были выращены на биологической ферме. Такая курица должна иметь возможность гулять на улице вне зависимости от времени года. Только соблюдая эти чёткие правила, птица получает знак качества Biosuisse.

В летний сезон фермеры предлагают бартер: ты помогаешь им со сбором урожая (например, собираешь вишню) и за это получаешь по договорённости выбранный продукт. Часто на фермерских дворах можно увидеть пресс. Клиент имеет возможность выжать на нём сок из принесённых с собой или купленных у фермера яблок, оплатив полученное количество литров. Там же продаётся герметичная упаковка, которая сохраняет свежесть сока до одного года.

Сами фермеры гордятся своей работой. "Мы просыпаемся в 3 часа ночи, чтобы порадовать местных жителей свежей выпечкой", — говорит владелец одного из фермерских магазинов Маркус.

Магазины предлагают не только овощи и фрукты. В них можно купить джемы, ликёры и мороженое домашнего производства. В таких магазинах всё сделано с любовью и заботой о покупателе. Вплоть до того, что возле разных сортов картофеля есть описания, для каких блюд этот сорт подходит, а то и записки с рецептами.

Луковая "зрада"

В целом, мотивы покупателей фермерских товаров можно свести к простой философии. Одни хотят потреблением натуральных продуктов улучшить своё здоровье, другие намерены поддержать родную природу и своих соседей-фермеров. А третьи стремятся и к тому, и к другому сразу. Любимый овощ швейцарцев — лук. В честь него тут даже проводят праздник Zwiebelmarkt — Луковый базар. Осенью на него съезжаются фермеры, чтобы показать свежий урожай и дать возможность запастись на зиму луком местным жителям.

Вкусный символ. Национальная символика часто бывает съедобной

Лук — неотъемлемая часть известного швейцарского блюда раклет. Именно для него маринуют специальный сорт миниатюрного лука, который подают с варёной картошкой и солёными огурцами к расплавленному сыру. На празднике чего только не увидишь: из лука плетут декоративные косы, в луковые венки вплетают пшеницу, лаванду и другие цветы.

На празднике лук будет стоить в разы дороже, чем его родственник из ближайших стран. Но швейцарцы всё равно поддержат местных фермеров. Ведь в качестве их лука они уверены на все сто. А на тех, кто соблазнится низкой ценой импортных овощей, тут посмотрят с неодобрением: переводя на современный украинский — "це зрада!".

Поучиться у швейцарцев патриотизму стоит ещё и потому, что поводов для ссор у них не меньше, чем у украинцев. Взять хотя бы языковой вопрос: здесь не просто четыре официальных языка, так ещё и диалекты этих языков отличаются от кантона к кантону. По диалекту легко определить "своего" и "чужого", но швейцарцы умеют вовремя остановиться, не доводя эти различия до серьёзных конфликтов.