"Большая семерка" грозит России новыми санкциями

Лидеры "Большой семерки" не исключают дополнительных санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений. Об этом говорится в итоговой декларации саммита G7, перелает Европейская правда.

"Мы напоминаем, что продолжительность санкций против России четко привязана к выполнению ею своих обязательств в рамках Минских соглашений и ее уважению к суверенитету Украины", - говорится в документе.

Лидеры подчеркнули, что решение кризиса в Украине требует выполнение Минских соглашений всеми сторонами.

"Санкции могут быть свернуты, если Россия выполнит свои обязательства. Однако мы также готовы в дальнейшем принимать дополнительные меры с целью увеличить финансовые потери России, если ее действия того потребуют" - подчеркнули лидеры "Большой семерки".

Кроме того, G7 подтвердила свою приверженность политике непризнания аннексии Крыма и также полную поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Вместе с тем, как подчеркнули лидеры "Большой семерки", несмотря на разногласия с Россией, они выступают за ее привлечение в решение региональных кризисов и общих вызовов.

Напомним, Соединенные Штаты и остальные страны "Большой Семерки" солидарны во мнении, что возвращение России в группу возможно только после того, как Москва восстановит суверенитет Украины.