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Главная » Мир » Ураган 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек

Ураган 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек

Ураган 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек
Ураган в Москве / Фото: Twitter

Травмы разной степени тяжести получили 150 человек

30.05.17 43
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Число погибших в результате урагана в Москве и Подмосковье выросло до 16. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Следственный комитет России сообщил об 11 погибших в Москве и трех – в области, однако позже губернатор Московской области Андрей Воробьев утончил, что в Подомосковье погибли пять человек.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о 150 пострадавших в результате урагана, 108 из которых остаются в больницах. Они получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, а также травмы позвоночника.

По словам главы департамента Алексея Хрипуна, среди пострадавших - более 20 детей.

В Московской области, как заявил Воробьев, в больницы попали 34 человека.

Напомним, в середине дня в понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и металлические конструкции.

По данным МЧС РФ, ураганом в Москве оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 машин.

Ураган обесточил более 300 населенных пунктов в Московской, Рязанской и Тульской областях, 16500 жилых домов, в которых проживают более 44000 человек, и 1375 дачных домов.

Большинство жителей Москвы не получили смс-оповещений о надвигающемся урагане.

Как подсчитал Интерфакс, ураган 29 мая в Москве стал самым смертоносным за последние 100 лет.

Подобное бедствие в столице случилось в июне 1998 года, тогда погибли девять человек. А в 1904 году в результате смерча в Москве скончались более 100 человек.

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