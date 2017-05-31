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Главная » Мир » Эксперты Wall Street Journal объяснили, зачем Украина заблокировала российские соцсети

Эксперты Wall Street Journal объяснили, зачем Украина заблокировала российские соцсети

Эксперты Wall Street Journal объяснили, зачем Украина заблокировала российские соцсети
Фото: moe-online.ru

Социальные сети стали стартовыми площадками для хакерских атак

31.05.17 222
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Украина пошла на радикальный шаг в кибервойне с Россией, когда заблокировала российские соцсети. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ZN,UA.

Эксперты по кибербезопасности, опрошенные изданием, отмечают, что соцсети представляют большую опасность, став стартовыми площадками для хакерских атак.

По словам специалистов, социальные сети позволяют хакерам собирать личные данные о людях, которых собираются атаковать, а также использовать их как платформу для размещения вредоносных программ.

"В Украине подобные атаки могли иметь смертельный характер", - говорится в статье.

После того, как на востоке Украины началась война, американская компания по кибербезопасности CrowdStrike обнаружила, что российские хакеры, связанные с группой APT 28, распространили через ВКонтакте вирус для приложения для Android.

Вредная программа проникла в программное обеспечение для украинских артиллеристов, которое разработал Ярослав Шерстюк. Программа позволяла рассчитать данные для наведения украинских гаубиц. Однако российский вирус позволил сломать программу и определять местоположение украинской артиллерии, чтобы потом российские силы могли нанести по ним удар.

Издание пишет, что в прошлом году российские хакеры пытались даже вывести из строя электроподстанцию в Киеве. Другая кибершпионская группа из России Sandworm устроила атаку на электросеть в Западной Украине.

"Случаи в Украине дают возможность получить информацию о противнике до того, как он устроит новые атаки на Западе", - отметил аналитик компании FireEye Джон Халтквист.

По его словам, вредоносный код Sandworm, который обнаружили в Украине, был замечен и в элетроэнергетической сети США.

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