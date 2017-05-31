Газпром считает решение Стокгольмского арбитража "промежуточным"

Российский газовый монополист Газпром заявил, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательству с НАК "Нафтогаз Украины" является промежуточной стадией арбитражного процесса.
"Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня", - цитирует российские СМИ сообщение управления информации Газпрома.
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Отметим, президент Украины Петр Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража "важным шагом на пути к энергетической безопасности Украины".
Напомним, арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма (Швеция) отклонил требования компании "Газпром" относительно принципа "бери или плати" при поставках природного газа Украине. Стокгольмский арбитраж также отменил запрет на реэкспорт газа и одобрил условие "Нафтогаза" о пересмотре цены на газ на рыночных условиях.