Топ-чиновникам Франции запретят трудоустраивать родственников

Правительство также планирует создать "банк демократии", который будет выдавать кредиты политическим партиям и кандидатам

Во Франции готовят законопроект о прозрачности политической жизни, который запретит парламентариям нанимать на работу родственников. Запрет коснется не только депутатов и сенаторов, но и членов правительства, местных чиновников и сотрудников их кабинетов. Об этом заявил министр юстиции страны Франсуа Байру, передает Укринформ со ссылкой на RFI.

"Наша главная задача – найти способ вернуть доверие граждан к власти", – сказал Байру.

Для этого министр представит на рассмотрение парламента специальную поправку к конституции.

Согласно законопроекту, депутаты, сенаторы и местные чиновники не смогут занимать идентичную должность больше трех сроков подряд. Исключение делается только для сельских чиновников. Налоговые нарушители, если их вина будет доказана в суде, на протяжении 10 лет не смогут занимать выборные должности.

Правительство также планирует создать "банк демократии", который будет выдавать кредиты политическим партиям и кандидатам. Последних, в свою очередь, обяжут предоставлять гарантии платежеспособности.

Принятие закона о прозрачности политической жизни было одним из главных предвыборных обещаний нового президента, а также одним из условий политического альянса между Эммануэлем Макроном и Франсуа Байру в феврале 2017 года.

Цель реформы – избежать конфликта интересов, повысить прозрачность выборов и пересмотреть источники финансирования партий.

Согласно недавно проведенному опросу, 57% французов заявили, что доверяют президенту Эммануэлю Макрону и его реформам.

Представление законопроекта также совпало с началом предварительного расследования в отношении министра регионального развития Ришара Феррана. Его подозревают в неэтичных операциях с недвижимостью. Байру комментировать решение прокураторы города Брест отказался.

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Ранее сообщалось, что прокуратура Бреста на западе Франции начала предварительное расследование в отношении министра регионального развития Феррана – одного из ближайших соратников президента Эммануэля Макрона.

Прокуратура проверяет, мог ли министр нарушить закон, когда в 2011 году, будучи директором страховой компании, провел сделку с недвижимостью в личных интересах своей гражданской жены.

Ранее скандал с трудоустройством родственников стал причиной того, что фаворит предвыборной президентской гонки Франсуа Фийон лишился поддержки французского электората.