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Главная » Мир » Народный банк Китая устроил фейерверк на валютном рынке

Народный банк Китая устроил фейерверк на валютном рынке

Народный банк Китая устроил фейерверк на валютном рынке

Курс юаня взлетел на максимальную величину за 12 лет

02.06.17 353
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На торгах в Шахнае в четверг юань подрожал до 6,79 юаня за доллар, прибавив 1,3% за четыре дня. На офшорном рынке курс взлетел на 0,8% - до 6,7677 юаня за доллар.

Официальный справочный курс доллара был увеличен китайским ЦБ на 0,6% в среду и 0,8% в четверг, до 6,8090 юаня - до максимальной отметки с ноября.

Об этом сообщает finanz.ru.

Китайская валюта стремительно дорожает, несмотря на решение международного рейтингового агентства Moody's снизить рейтинг КНР впервые за 28 лет и негативную макростатистику, показавшую спад в ключевом, промышленном секторе экономики.

В массовую продажу долларов и скупку юаней вовлечены госбанки, действующие по указанию ЦБ.

Одновременно китайский ЦБ провел изъятие ликвидности с рынка, из-за чего ставки по однодневным кредитам в юанях превысил 21% годовых. В результате покупать валюту на заемные средства стало слишком дорого.

Вероятно, до конца года юаню не позволят уйти ниже 7 за доллар, прогнозируют аналитики UBS. Прогноз на следующий год в банке повысили с 7,3 до 7,1 юаня за доллар.

Напомним, Пекин выделит Фонду Шелкового пути 14,5 млрд долларов.

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