Народный банк Китая устроил фейерверк на валютном рынке

Курс юаня взлетел на максимальную величину за 12 лет

На торгах в Шахнае в четверг юань подрожал до 6,79 юаня за доллар, прибавив 1,3% за четыре дня. На офшорном рынке курс взлетел на 0,8% - до 6,7677 юаня за доллар.

Официальный справочный курс доллара был увеличен китайским ЦБ на 0,6% в среду и 0,8% в четверг, до 6,8090 юаня - до максимальной отметки с ноября.

Об этом сообщает finanz.ru.

Китайская валюта стремительно дорожает, несмотря на решение международного рейтингового агентства Moody's снизить рейтинг КНР впервые за 28 лет и негативную макростатистику, показавшую спад в ключевом, промышленном секторе экономики.

В массовую продажу долларов и скупку юаней вовлечены госбанки, действующие по указанию ЦБ.

Одновременно китайский ЦБ провел изъятие ликвидности с рынка, из-за чего ставки по однодневным кредитам в юанях превысил 21% годовых. В результате покупать валюту на заемные средства стало слишком дорого.

Вероятно, до конца года юаню не позволят уйти ниже 7 за доллар, прогнозируют аналитики UBS. Прогноз на следующий год в банке повысили с 7,3 до 7,1 юаня за доллар.

Напомним, Пекин выделит Фонду Шелкового пути 14,5 млрд долларов.