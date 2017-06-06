За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра

Дональда Трампа обвиняют в связях с Кремлём, французы чуть не получили в президенты представителя праворадикалов, а в России оппозиционные силы всё сильнее прижимают к стене. Ко всему прочему, на Ближнем Востоке продолжается кровавая бойня, а Европе предстоят ещё несколько судьбоносных выборов. Чтобы разобраться в том, чего ждать от этого круговорота событий, Фокус поговорил с одним из лучших специалистов в международной политике среди американских журналистов.

Об Америке Трампа

После бомбардировок в Сирии в американской медиасреде говорили, что Трамп постепенно превращается в обычного американского президента. Я так не считаю, так же, как не считают европейские лидеры. На днях Меркель заявила, что ЕС больше не может рассчитывать на поддержку и защиту США, а Макрон и вовсе сравнил Трампа с Путиным и Эрдоганом — политиками, которые в первую очередь руководствуются выгодой, а потом уже ценностями. Действия Трампа — попытки скрыть следы предполагаемого сговора его администрации с Кремлём, попытка привлечь Джима Коми на свою сторону с последующим его увольнением — типичная тактика мафии, которую он долго использовал в своём бизнесе и теперь пытается внедрить в Овальный кабинет. В общем, он не предназначен для того, чтобы быть президентом, и вряд ли сможет им стать.

Многие сейчас говорят о возможном импичменте Трампа. Я уверен, что если это случится, то не за то, что он совершил до вступления в должность (то есть возможные связи с Кремлём), а за то, что сделает, чтобы скрыть этот скандал. Его нападки на правосудие в деле с увольнением Коми — это уже совсем нехорошо. Если ещё окажется, что Джаред Кушнер, его зять и старший советник в Белом доме, был к этому прямо причастен и до вступления Трампа на должность президента встречался с русским послом в США Сергеем Кисляком, чтобы создать тайный канал коммуникации с Россией, то дела будут плохи. На моей памяти ещё ни один представитель Белого дома не был обвинён в тайном общении с враждебным государством на чужой территории без ведома американских спецслужб. Если бы на месте Кушнера был кто-нибудь другой, его бы давным-давно отстранили. Но президент не увольняет своих людей, пока его не вынудят это сделать. Импичмент возможен лишь в случае неопровержимых доказательств преступления, совершённого именно президентом. В других случаях все обвинения в криминале вручат приближённым к президенту людям, а он сам будет от них всячески уворачиваться.

"Действия Трампа — типичная тактика мафии, которую он долго использовал в своём бизнесе и теперь пытается внедрить в Овальный кабинет"

Ирония в том, что чем больше Трамп пытается отвлечь внимание от своих предполагаемых связей с Кремлём, тем больше притягивает к себе внимание, и, мне кажется, он сам этого не понимает. Это напоминает историю про царя Эдипа, который стремится всеми способами избежать отведённой ему судьбы, но с каждым шагом к ней приближается. Трамп пытается отстраниться от России, но даже люди в его партии начинают замечать, что он ведёт себя так, как будто ему есть что скрывать.

В случае если обе палаты Конгресса проголосуют за импичмент, президентом должен стать действующий вице-президент — таково правило. Пенс, по-моему, готов быть президентом даже больше, чем Трамп сейчас. У него политическое прошлое, он наверняка был бы более открыт к сотрудничеству с Европой и готов изолировать Россию, о чём Трамп сейчас, конечно же, не хочет слышать. Хотя, по сравнению с действующим президентом, кто угодно мог бы стать неплохим руководителем страны. С другой стороны, Пенс известен консервативными взглядами, и это может сказаться на его внутренней политике. Вряд ли сейчас возможно вновь запретить однополые браки, но из опыта работы других глубоко религиозных президентов, можно ожидать нападки на права ЛГБТ в других сферах. Хотя Пенс может нас удивить и оставить свои убеждения при себе, не перенося их в Овальный кабинет.

Об Украине и России

Война в Украине сейчас не является чем-то, что учитывается при принятии решений в Белом доме. На самом деле на это обстоятельство там никогда особо не обращали внимания, даже во время президентства Обамы. Украине в своё время просто не удалось убедить Америку обратить на себя больше внимания. Потому что, как бы цинично это ни звучало, американцам плевать на всё, что происходит на европейском континенте. Сейчас, возможно, немного меньше, чем обычно, потому что события, которые происходят в ЕС, — это одновременно и причина, и следствие нынешней ситуации в Штатах. Попытка россиян повлиять на французские выборы привлекла к ним много внимания американцев, но это, по сути, всё.

Сегодня республиканцы в Конгрессе настаивают на том, что санкции для России не будут ослаблены до тех пор, пока Крым не вернётся под контроль Украины, но их никто и не ужесточает. Американская политика по поводу войны в Украине заключается в сохранении статус-кво и удержании сепаратистов от захвата ещё большего количества территории — по сути, заморозка конфликта. Но, очевидно, что это не работает — украинские солдаты погибают, а сепаратистов, которые надоели русским, «убирают» свои же, как в Сомали. Америка не пытается помочь Украине вернуть Донбасс и Крым. Но это и невозможно, по крайней мере не при этом президенте. Только если Путин потеряет власть и Россия будет дестабилизирована изнутри, а армия останется в растерянности без приказов из Москвы, украинцы, возможно, смогут вернуть себе эти земли.

"Как бы цинично это ни звучало, американцам плевать на всё, что происходит на европейском континенте. Сейчас, возможно, немного меньше, чем обычно"

Но, снова же, невозможно предугадать, что произойдёт с Россией, если Путин вдруг скончается или совсем слетит с катушек и дойдёт до того, что начнёт расстреливать протестующих на Красной площади, и его просто уберут. Раньше, когда он только становился авторитарным правителем, предполагали, что после него президентское кресло займёт какой-нибудь сумасшедший ультранационалист типа Жириновского. Сейчас мы видим, что такая судьба постигла США. После Путина точно начнётся делёж власти, и у руля может оказаться более либеральный представитель старого режима, например Шувалов. Он, конечно, вор и преступник, но в любом случае лучше, чем тот же Сечин. Или Рамзан Кадыров, которого наверняка бы просто прикончили, если бы он проявил президентские амбиции. После обвала режима Путина не обойтись без восстания, которое приведёт к смене политической верхушки на более либеральную. Но любой из вариантов будет более кровавым, чем переворот 1991 года.

Я не верю в культурное ДНК и в то, что россияне навсегда обречены жить в авторитарной системе. С одной стороны, Путин — это Россия, потому что он бесспорно сделал её той страной, которой она сейчас есть. Но с другой стороны, Россия — это оппозиционеры, которых становится всё больше, особенно среди молодого населения. Меня вдохновляют истории о подростках, за свою жизнь видевших у власти только Путина, из которых пытаются вырастить пионеров, но они спорят, восстают и не ведутся на эту чушь.

Если говорить о лидерах оппозиционных движений, мне импонирует Навальный. Он, скорее всего, никогда не станет президентом РФ, но у него точно большое будущее в российской политике. Несмотря на то что у Навального достаточно националистические взгляды, он мне симпатичен, потому что он смог сфокусироваться на том, что беспокоит молодое поколение россиян, — откровенная коррупция. Кремль сейчас — мафиозная машина, которая грабит, убивает и похищает людей, и Навальный сфокусировал свою политику на борьбе с этим. Сейчас он стал ещё более серьёзным лидером, ему удалось создать вокруг себя ореол национального мученика из-за всех увечий и издевательств со стороны агентов Кремля, которые он пережил. Это, наверное, одна из причин, почему он до сих пор в живых. Путин может опасаться того, что после убийства Навального оппозиция в стране станет настолько сильной, что сметёт его самого. С другой стороны, таким громким критиком власти можно прикрываться на международном уровне. Дескать, как же Кремль может советизировать Россию, если в стране есть Навальный, который публично называет Путина преступником, собирает митинги, протесты и при этом всём ещё жив. Как мы знаем, Сталин такого расклада дел не позволил бы.

Майкл Вайс: "Американская политика по поводу войны в Украине заключается в сохранении статус-кво и удержании сепаратистов от захвата ещё большего количества территории — по сути, заморозка конфликта. Но, очевидно, что это не работает"

О Европе

Меня пугает пропаганда, которую Россия распространяет в Европе, особенно в странах с сильными русскоговорящими меньшинствами. Идея соотечества используется там практически как военная тактика. Не думаю, что потом эти меньшинства можно будет как-то мобилизовать, да и к тому же Россия не может позволить себе развязать ещё одну войну. Но люди, подвергающиеся российской пропаганде, могут добавить избирателей правым популистам или другим партиям, которые поддерживают антиевропейскую политику и из-за этого являются друзьями Кремля. В Америке российская пропаганда не прижилась после попытки Кремля повлиять на результаты выборов. Хотя до этого России хорошо удавалось скрывать факты и сеять информационный хаос, особенно по украинскому вопросу.

Процесс ослабления демократических стран изнутри сейчас можно увидеть во Франции, Германии. Это происходит не только с помощью медиа, Кремль для этого использует многоканальный подход. Например, поддержка и вооружение сторон сирийской войны — тоже часть плана по разрушению европейской демократии. Это приводит к увеличению потока мигрантов, что само по себе является дестабилизирующим явлением для ЕС. По сути, единственное хорошее, что сделал Путин, — дал НАТО новый смысл существования и возвратил Альянс к его первичным принципам. Трамп то и дело напоминает союзникам, что НАТО — это договорная структура, отношения в которой зависят от количества вложенных в неё денег, что само по себе является риском существования Альянса. С другой стороны, если на кого-нибудь из союзников нападут, Штаты не смогут это проигнорировать, поскольку такой поступок потянет за собой невероятный ущерб репутации США как мирового лидера. Трамп хочет сделать Америку великой, поэтому он вряд ли разрушит НАТО, об этом беспокоиться не стоит.

"Единственное хорошее дело, которое Путин сделал, — дал НАТО новый смысл существования и возвратил Альянс к его первичным принципам"

Переживать стоит о том, что НАТО так же, как и ЕС, распадётся изнутри по инициативе европейских государств. Развитие правого популизма — очень большая угроза, особенно на социальном уровне. В Британии до 9/11 и начала войны с терроризмом единственными, кто выступал с антимиграционными заявлениями, были радикально правые националисты, например UKIP (UK Independence Party). Консерваторы и либералы об этом не говорили, так как эта проблема поляризует население. Но поляризация всё равно происходит, и чтобы это разрешить, главные политические силы должны начать открытую дискуссию с обществом о миграционной политике. Это то, о чём стоит подумать всем европейским странам, потому что пока этот вопрос не поставят в повестку дня правящие партии, об этом будут говорить экстремисты, до добра это не доведёт. Нужно понимать, что демократические устои в Европе расшатываются не внешними силами. Путин может поддерживать праворадикалов, но не он их создал. Мы создали этого монстра сами, а Путин его только подкармливает.

Чтобы увидеть будущее мира, нужно лишь внимательно следить за международной политикой, особенно за войной в Сирии и Ираке, которая, кстати, быстро выходит за границы этих стран. И за Европой, она этом вопросе сейчас даже важнее, чем Россия. Если деструктивные процессы в ней не прекратятся, Путину ничего не нужно будет делать — она сама себя съест заживо. Если Америка продолжит свою политику по поводу НАТО, европейские государства, вполне вероятно, прекратят вести политику ценностей и начнут заниматься циничным бизнесом, например, заключать сделки с вражеской Россией. Терроризм также играет важную роль во всём этом карнавале: поговаривают, что в одной только Британии не меньше 25 тысяч джихадистов, и я гарантирую, что многие из них выросли на британской земле. Так что на циферблате времени у нас сейчас примерно час до полуночи. А в полночь может начаться третья мировая.