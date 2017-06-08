Белый дом заявил об отсутствии намерений снимать санкции с России

Существующий санкционный режим – лучший инструмент для того, чтобы заставить РФ выполнять ее обязательства

Белый дом не намерен отменять санкции против России. Об этом заявила заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс, передает Европейская правда со ссылкой на The Associated press.

По ее словам, администрация Дональда Трампа привержена существующим санкциям против России и будет поддерживать их пока Москва полностью не выполнит свои обязательства для разрешения кризиса в Украине.

"Мы считаем, что существующий санкционный режим является лучшим инструментом для того, чтобы заставить Россию выполнять ее обязательства", - заявила Сандерс.

Ранее сообщалось, что сенатор США Джон Маккейн заявил, что подготовил поправку в законодательство, которая расширит санкции в отношении России.