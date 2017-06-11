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Главная » Мир » Под Москвой неизвестный несколько часов бросал гранаты в полицейских

Под Москвой неизвестный несколько часов бросал гранаты в полицейских

Под Москвой неизвестный несколько часов бросал гранаты в полицейских
Иллюстративное фото

Преступник убил по меньшей мере четырех человек

11.06.17 456
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Житель подмосковного поселка Кратово, открывший стрельбу по прохожим и убивший по меньшей мере четырех человек, застрелен полицией.

Об этом пишет Русская служба ВВС со ссылкой на российское МВД.

Еще трое пострадавших доставлены в больницу, среди них - боец Росгвардии с ранением руки.

Мужчина открыл стрельбу днем 10 июня из охотничьего карабина "Сайга".

Полиция окружила дом стрелка, начала штурм, но он поджег дом и смог скрыться.

Позже полицейским удалось блокировать его в лесу, но мужчина отказался сдаться, отстреливался и бросал гранаты.

Как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, всего было 14 взрывов, ранены четверо спецназовцев, ранения легкие.

Стрелка пытались схватить несколько часов. На место операции прибыли три бронированных автомобиля "Тигр". Жителям поселка запретили выходить из своих домов.

Сейчас возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Посягательство на жизнь сотрудника полиции", "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц".

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