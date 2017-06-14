Тьфу на тебя, Путин. Как в России боролись за самоуважение

Любая тирания начинается тогда, когда система в стремлении сохранить саму себя переходит от контроля за порядком в обществе к завоеванию внутреннего мира человека. Переконструирование области чувств и, как следствие, ценностной системы координат — двойная сплошная, которую намеренно создаёт такая власть, чтобы закрепить в сознании невежественного гражданина одну простую мысль: "покорность и рабство — твоя природа". Однако иногда случаются сбои и стандартные методы запугивания и сдерживания уже не срабатывают. Тогда происходит игра, в которой на кону то, с чего начинается нерабство — самоуважение. В России 12 июня на главной улице столицы прошёл очередной "матч" между командой власти и оппозиции. Фокус внимательно посмотрел все "таймы", чтобы разобраться в правилах этой российской игры, в которую периодически приходится играть и украинскому обществу.

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Запланированная на День России игра с властью под названием "Антикоррупционный митинг-шествие на проспекте Сахарова" пусть и оценивалась прогрессивной российской общественностью как мероприятие с непредсказуемыми результатами, ставки на неё были не выше, чем в предыдущем матче с этими же командами, который прошёл 26 марта под условным названием "Он вам не Димон". Решение Алексея Навального в ночь на 12 июня перенести акцию с площадки, которая уже, по сути, была согласована с московской мэрией, на Тверскую улицу резко повысила непредсказуемость её результатов. Санкционированное мероприятие неожиданно для тех, кому важна собственная безопасность, превратилось в запрещённое властями, а значит, опасное. Обсуждение среди диванных российских либералов сводилось к тезису, что Навальный — эгоист, поскольку, приняв решение о переносе акции, не подумал о тех, кто боится быть задержанным. Однако мало кто из них обратил внимание, что истинной причиной переноса стал именно вопрос о самоуважении, борьба за которое и составляла основу всех предыдущих матчей оппозиции с командой властолюбцев. Какой смысл кричать о свободе, стоя в загоне, когда со всех сторон ограждения? Российская оппозиция лишь на первой стадии понимания того, что свобода начинается не с вседозволенности, а с ответственности, которая, в свою очередь, запускается в действие лишь тогда, когда у человека присутствует уважение к себе.

Тайм 1. Визуализация абсурда

1560 человек — общее число задержанных в антикоррупционных акциях по всей России

Начало игры было достаточно спокойным. Игроки двух команд делали то, что умели. Митинги, заявки на которые поступили, по сообщениям штаба Навального, из 187 российских городов, проходили без серьёзных эксцессов. Но было и то, что появилось лишь в этом "матче". Региональные власти, согласовывая площадки проведения для мероприятий оппозиции в своих городах, перед началом митингов неожиданно сужали ограждениями и оцеплениями из полицейских кордонов территорию, на которой собирались люди. Такая психологическая хитрость влияла на восприятие организаторами того, кто здесь на самом деле хозяин. Однако координаторы из нескольких городов обратили на это внимание, сообщив о своих предположениях в эфир "Навальный.Live" и, по сути, нивелировав эту манипуляцию со стороны власти. Штанга. Мяч так и не попал в ворота.

Прямые включения лайфов регио­нальных волонтёров с мероприятия проявляли и некоторые абсурдные нарушения правил со стороны команды государства. Так, один из участников акции снял на видео, как в региональном ОВД некий лейтенант согласовывает по телефону с кем-то из вышестоящих, как ему составлять протокол на задержание квадрокоптера, которым снимал мероприятие один из волонтёров.

В Москве же чиновник, отвечающий за согласование массовых мероприятий в городе, на вопрос журналиста, как полиция будет выявлять сторонников Навального на Тверской среди остальных гуляющих, ответил: "По проявлению чувств". Каким образом и какие чувства правильные, а какие — нет, чиновник не уточнил, но сам факт попытки регулирования чувств сограждан говорит о том, что власти чётко понимают: главное, что отличает настоящего гражданина от раба, — это самоуважение, поэтому нужно сделать всё, чтобы оно больше не являлось частью его ценностной системы координат.

Обратно в темноту

За час до начала антикоррупционного шествия на Тверской произошло сразу две атаки команды власти. Алексея Навального задержали при выходе из подъезда собственного дома. В это же самое время в студии "Навальный.Live" вырубили свет и интернет. Начальник предвыборного штаба Леонид Волков несколько минут вёл эфир в темноте, пока резервный канал, с которого шла трансляция, также не выключили. Власть словно действовала по сценарию мифа о Пещере древнегреческого философа Платона. На символическом языке власть как бы говорила своим подданным, что гражданин при тирании должен сидеть в Пещере, жить в собственных иллюзиях того, что ничего не можешь изменить, и смотреть на тени на стене. Выход из Пещеры приравнивается к предательству, что неудивительно, ведь человек, увидевший реальность такой, какая она на самом деле есть, может поведать правду и тем, кто всё ещё находится внутри пещеры. Гол. 1:0 в пользу команды власти.

За мной, уточка. Полицейский задерживает нарушителя общественного порядка — надувную уточку, которая стала символом расследования "Он вам не Димон"

Тайм 2. Битва на Тверской

Задержание Навального — обычный трюк российской власти, чтобы внести смуту в ряды его сторонников и забрать у них чувство "самости", центра, вокруг которого и создаётся сила единства любого сообщества и веры в собственную победу. Игра без капитана — что может сильнее разобщить команду? Однако эта тактика не работает в долгосрочной перспективе. Для игроков это возможность научиться горизонтальной самоорганизации, создать другую систему координат, которую уже не разбить на части даже отстранением капитана.

Противостояние между электоральной частью Навального и полицией в этом смысле была битвой на территории ценностей: с одной стороны, чувство собственного достоинства, с другой — страх и рабская покорность. Полиция действовала по шаблону — выхватывала случайных прохожих, тем самым показывая остальным, что каждый может попасть под каток несправедливости. Молодёжь и школота, которая в этот раз не побоялась прийти, несмотря на многочисленные угрозы со стороны преподавателей, отстаивала свои позиции, используя пока ещё оборонительную тактику. Вопрос в том, сколько ещё времени российские подростки, учитывая, что за их плечами уже нет генетического страха перед условными сталинскими репрессиями, будут терпеть попытки унижения со стороны команды власти. Ведь когда нет страха, появляется уверенность в своих силах, а с ней и самоуважение.

Для Украины же, которая 3 года назад выиграла одну из ключевых битв, по праву получив в качестве общественного достояния чувство собственного достоинства и самоуважение, война на поле ценностей ещё не закончена. Поэтому борьба, которую ведёт сегодня часть российского населения в стремлении изменить "страну рабов, страну господ", так же актуальна и для сегодняшнего украинского общества. Ведь самоуважение нужно не только однажды отстоять, но ещё и суметь сохранить в себе.