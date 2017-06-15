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Главная » Мир » Путин считает, что санкции против РФ ввели бы и без оккупации Крыма

Путин считает, что санкции против РФ ввели бы и без оккупации Крыма

Путин считает, что санкции против РФ ввели бы и без оккупации Крыма
Владимир Путин / Фото: topwar.ru

Страны Запада, мол, на протяжении всей истории придумывают какие-то ограничения против России

15.06.17 1450
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время "Прямой линии" заявил, что, если не было бы аннексии Крыма, страны Запада придумали бы другие причины для введения санкций против РФ. Об этом сообщает 112 Украина.

"Не было бы Крыма, придумали бы еще что-нибудь для сдерживания России. Так всегда это и было", - сказал он. 

Российский президент отметил, что не видит ничего удивительного в санкциях.

"История России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начинала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнеры начинали чувствовать в лице России конкурента серьезного, так под разными предлогами вводили какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я уже не говорю про советское время, но и раньше это было - еще до Октябрьской революции. Поэтому, здесь нет ничего удивительного", - заявил Путин.

Путин также добавил, что не понимает, почему в Сенате США приняли решение ужесточить санкции, ведь, по его мнению, "ничего экстраординарного не происходит".

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