Скандал вокруг выступления Scooter в оккупированном Крыму разгорелся в ФРГ

В Группе заявили, что ее "музыка аполитична"

В Германии раскритиковали планы группы "Scooter" выступить в аннексированном Россией Крыму, сообщает Радио Свобода.

"Их, очевидно, не беспокоит, что Крым был незаконно оккупирован российскими военными и своим приездом они становятся на сторону Путина", - сказала депутат Европейского парламента Ребекка Хармс в интервью изданию Bild.

Вокалист Scooter Эйч Пи Бакстер в комментарии немецкому изданию пояснил, что группа едет в Крым "не делать политику", а к своим фанам.

Как отметил посол Украины в Германии Андрей Мельник, в случае нарушения правил пересечения украинской границы, участникам группы Scooter грозит до восьми лет тюрьмы. Он добавил, что крымский концерт Scooter является одной из рейтинговых новостей в немецкой прессе и на телевидении.

"Мы не знали, что мы попадаем в некий политический конфликт с этим выступлением. Наша музыка аполитична, мы хотим оставаться вне политики", - добавил менеджер группы Йенс Теле.

Напомним, выступление Scooter в Крыму запланировано на 4 августа в Балаклаве. Исполнители планировали лететь в Крым из Москвы, что является нарушением законодательства Украины.