СМИ: Российский "Первый канал" докладывает в Кремль о настроениях в регионах

Корреспонденты российского "Первого канала" раз в неделю составляют список наиболее обсуждаемых в регионах тем, которые отправляются в администрацию президента РФ. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на сотрудников канала.

Отчеты о настроениях в местах называются "рейтингом народных тем". Их отправляют начальнику корреспондентской сети "Первого канала" Тимуру Твалтвадзе. Установлен даже срок — каждые вторник или среда. Твалтвадзе, в свою очередь, отправляет отчеты в Кремль.

До осени прошлого года он ставил сотрудников перед фактом, что их работа "ложится на стол Вячеславу Володину" — курирующему внутреннюю политику первому замглавы кремлевской администрации, возглавившему осенью Госдуму. Идут ли теперь отчеты сменщику Володина Сергею Кириенко, который занял его место в сентябре 2016 года, собеседники Дождя не знают.

По их словам, они составляют отчеты с момента своего трудоустройства на канал несколько лет назад, но то же самое раньше делали их предшественники.

В таких отчетах отсутствует цензура.

"Пишешь абсолютно честно: если всем в городе на этой неделе кажется, что "Путин дурак, а власти озверели", то так и пишешь. Иногда люди говорят, что готовы поднять власть на вилы. Так было, когда курс скакнул. Первая половина 2015 года", — рассказал собеседник Дождя.

Корреспонденты "Первого канала" стараются максимально подробно описывать феномены общественного мнения: цитируют подслушанные разговоры, упоминают слухи, копируют комментарии с новостных сайтов, пересказывают оценки знакомых сотрудников полиции и ФСБ.