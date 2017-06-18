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Главная » Мир » Французы не активны во втором туре парламентских выборов

Французы не активны во втором туре парламентских выборов

Французы не активны во втором туре парламентских выборов

Явка вполне может быть исторического минимума

18.06.17 63
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По состоянию на полдень по местному времени в голосовании на парламентских выборах во Франции приняли участие лишь 17,75% избирателей.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Le Figaro. Явка является более низкой даже чем во время первого тура парламентских выборов - тогда по состоянию на это время в голосовании приняли участие почти 20% избирателей.

Также такая явка ниже, чем во время парламентских выборов предыдущих лет.

В случае сохранения тенденции такая явка имеет все шансы упасть до исторически низкого уровня.

По прогнозам, партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" вместе с союзниками по итогам выборов может рассчитывать на рекордные 440-470 мандатов в 577-местном парламенте.

Напомним,  во время первого тура в выборах приняли участие менее половины избирателей.

 

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