Французы не активны во втором туре парламентских выборов

По состоянию на полдень по местному времени в голосовании на парламентских выборах во Франции приняли участие лишь 17,75% избирателей.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Le Figaro. Явка является более низкой даже чем во время первого тура парламентских выборов - тогда по состоянию на это время в голосовании приняли участие почти 20% избирателей.

Также такая явка ниже, чем во время парламентских выборов предыдущих лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности

В случае сохранения тенденции такая явка имеет все шансы упасть до исторически низкого уровня.

По прогнозам, партия президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" вместе с союзниками по итогам выборов может рассчитывать на рекордные 440-470 мандатов в 577-местном парламенте.

Напомним, во время первого тура в выборах приняли участие менее половины избирателей.