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Главная » Мир » Трамп на год продлил санкции в отношении Пхеньяна

Трамп на год продлил санкции в отношении Пхеньяна

Трамп на год продлил санкции в отношении Пхеньяна
Дональд Трамп / Фото: Martin Schoeller/Time

В Белом доме отметили, что риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове представляют собой угрозу нацбезопасности США

22.06.17 10
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Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении КНДР.

Об этом сообщают мировые СИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Речь идет о сохранении ограничительных мер, которые были введены в 2008 году. В 2010, 2011, 2015 и 2016 санкции продлевались и расширялись. Срок действия ограничений должен был истечь 26 июня текущего года, однако Трамп принял решение продлить их.

В Белом доме отметили, что риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР, по-прежнему представляют собой "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Напомним, американский студент, осужденный в КНДР, умер.

 

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