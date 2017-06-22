Трамп на год продлил санкции в отношении Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении КНДР.
Об этом сообщают мировые СИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Речь идет о сохранении ограничительных мер, которые были введены в 2008 году. В 2010, 2011, 2015 и 2016 санкции продлевались и расширялись. Срок действия ограничений должен был истечь 26 июня текущего года, однако Трамп принял решение продлить их.
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В Белом доме отметили, что риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР, по-прежнему представляют собой "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".
Напомним, американский студент, осужденный в КНДР, умер.