Астана: бегом в будущее: многовекторное и целеустремленное

То, с какой быстротой хрущёвско-хрущёвочный Целиноград совсем не плавно, а очень даже быстро превращается в монументальную назарбаевскую Астану, видишь сразу. Коллеги, которые были тут в ноябре, удивлённо тыкали пальцем в одно из зданий: "В прошлый раз тут ещё был пустырь!"

Получился ли у остального нынешнего независимого Казахстана столь же быстрый переход от Казахской ССР, не знаю. Не был я в нём. Если не считать за таковой Акмол — городишко в 35 км от Астаны, где расположен знаменитый "АЛЖИР" (Акмо­линский лагерь жён изменников родины). Вернее — его мемориал. Кроме того, хотелось поговорить с местными жителями. На саммите ШОС в Астане, куда я был аккредитован, сами понимаете, особо поговорить не с кем.

…"АЛЖИР" впечатляет. Во-первых, тем, что он есть. Инициатором его создания стал, конечно, Нурсултан Назарбаев. У меня вообще за всё время пребывания там сложилось стойкое впечатление, что именно он и является главным инициатором и мотором всех преобразований в современном Казахстане. Универсиада в Алматы, всемирная выставка ЭКСПО, переговоры по Сирии — это только то, что лежит на видимой всему миру поверхности. Таким образом Назарбаев показывает: Казахстан есть, он существует, присмотритесь к нему. И планов у него громадьё.

Например, после окончания ЭКСПО-2017 на её территорию въедет Международный финансовый центр "Астана", на базе которого, помимо прочего, создадут хаб с биржей. С помощью этой хитрой затеи казахи хотят занять ту временную нишу, которая образуется, когда европейские биржи уже закрылись, а азиатские ещё не открылись. Но это в будущем. А пока вернёмся в прошлое. В "АЛЖИР".

О самом "лагере женских слёз", его истории и судьбах тех, кто в нём сидел (Наталья Сац, Татьяна Окуневская и многие другие), рассказывать не буду. Информации о нём более чем достаточно. Мемориал выглядит одновременно и мощно, и уютно. Небольшая территория обильно засажена деревьями. На фоне остальной акмолинской "лысости" это бросается в глаза. Снаружи мемориал выглядит более впечатляюще, чем внутри: сталинский вагон с фигурками лежащих, сидящих на нарах или греющихся у буржуйки узниц, барак (с энкавэдэшниками, отбирающими детей у женщин), вышка с часовым и собакой, огромная стена с фамилиями тех, кто в нём сидел. Ощущение причастности к трагедии присутствует. Немного не хватает интерактива: лая собак, раскачивания вагона, криков часовых, лязгания затвора и прочего, что активно используется в подобных музеях Европы.

Ничто не забыто. Мемориал выглядит одновременно и мощно, и уютно

За те пару часов, что я там был, мемориал посетили несколько детских экскурсий. Ребятишки ходили притихшие, проникшиеся моментом, и, как мне показалось, с трудом понимая, что это было за время, кто эти женщины, почему они писали письма (некоторые лежат в экспозиции) со словами: "Не пиши мне больше, не хочу причинять вам неприятности и боль…". Думаю, поймут. Со временем. Нужное дело сделал Назарбаев.

…Сам Акмол — маленький серый городок, притихший от собственной безнадёжности рядом с блистательной Астаной. Единственное, что их объединяет, — ветра. Они тут дуют постоянно. "Могут и снег в августе нагнать", — сказала мне одна из казашек в лёгком платьице, застёгивая зимнюю шапку на ушах ребёнка в коляске. В Акмоле много бывших наших: украинцев, русских, белорусов — потомков тех, кто приезжал поднимать целину. Поднять не подняли, но тут прижились. На фронтонах скукожившихся пятиэтажек написано "1964", "1967". Практически на одном пятачке расположились магазинчик, мечеть, православная церковь и акимат (госадминистрация).

…На прилавке в магазине мирно соседствуют российская водка "Старлей", наш сок "Садочок", коньяк "Казахстан", молдавский "Чёрный доктор". На мой удивлённый вопрос по поводу последнего продавщица спокойно ответила: "Палёный, наверное". Узнав, что я из Украины, спрашивает привычное "Ну как там у вас?" Получив в ответ привычное: "Непонятно", вздыхает: "Лучше уж пусть как у нас — понятно, привычно и спокойно!"

…Служитель явно новой, чистенькой и ухоженной православной церквушки также, узнав, что я из Украины, зачем-то уточнил, что внутреннюю роспись храма делали специально присланные люди из Москвы, и, подумав, полупрезрительно добавил: "Казахи ж только тюбетейки рисовать могут!" Мне как-то сразу стало неинтересно, и я ушёл.

…На одном из участков полускоростной трассы в Астану висит предупреждающий знак об ограничении скорости до 20 км/ч. Оказывается, когда машины плетутся, их сканируют на предмет угона, неуплаченных штрафов и т. д. Нарушение ПДД в Казахстане карается сурово. От 200 тысяч тенге (около $630) за пересечение двойной сплошной до изъятия прав на срок от года до пяти лет. Однако с полицией можно договориться "по-советски". Впрочем, до Астаны долетели без штрафов и договорённостей.

…На саммите ШОС делать особо было нечего. Небольшой штрих. К известной всем "шестёрке" (Казахстан, Китай, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Россия) на Астанинском саммите официально прибавились Индия и Пакистан. Комментируя это событие, "коллеги" с российских каналов взахлёб, яростно размахивая руками, рассказывали своей телеаудитории о том, что "нас теперь 3 миллиарда и наш ядерный кулак стал ещё мощнее". Мне как-то сразу стало неинтересно, и я ушёл…

…Что бросается в Астане в глаза, так это надписи на русском языке. Их много. Неприлично много как для столицы независимого государства. Город в принципе русскоговорящий.

Языковой вопрос. В школах дети по-прежнему будут читать Пушкина по-русски, а вот Абая — по-казахски

Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит на латиницу. К 2025 году книги, делопроизводство, печатные СМИ должны быть на латинском алфавите. До конца этого года нужно принять его единый стандартный вариант в новой графике. Сейчас решают, что должно быть в его основе: английский или турецкий варианты. Казахские учёные, которым Назарбаев и поручил проработать этот вопрос, считают, что "предстоящая латинизация в политическом и культурном плане должна подчеркнуть тяготение Казахстана к ценностям европейской цивилизации с одновременной близостью к тюркско-исламскому миру". Начавшую было нервничать Россию успокоили тем, что в школах дети по-прежнему будут читать Пушкина по-русски, а вот Абая — по-казахски. В Казахстане хотят избежать ошибок Узбекистана, латинизация алфавита которого началась ещё в 1993 году и превратилась в вялотекущий процесс.

Немного о казахстанском варианте желания приблизиться к европейской цивилизации и при этом остаться близким к тюркско-исламскому миру. Например, местный парень с дивным для нашего слуха именем Канат отлично говорит по-английски и по-турецки, обучался в Евразийском университете имени Гумилёва, проходил стажировку в Стамбуле, а в скором времени летит на практику в Берлин.

Вот такая многовекторность. Возможно, у казахов с ней получится лучше, чем у украинцев...