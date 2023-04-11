В Казахстане протест под Минюстом закончился массовым задержанием: начались протесты (видео)

В министерстве энергетики заявили, что гражданам предоставили альтернативу, но протестующие сами отказались работать в другой компании.

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В Астане люди устроили пикет у здания Минэнергетики, требуя постоянного трудоустройства. Сначала их позвали на переговоры с представителями нацкомпании КазМунайГаз, однако результата это не дало. Об этом 11 апреля информирует Aktau.

Протестующие после этого заявили, что уходить не намерены и будут настаивать на выполнении своих требований. Ближе к вечеру правоохранители провели силовое задержание, что повлекло за собой стихийные протесты в стране.

В Астане люди устроили пикет у здания Минэнергетики, требуя уволить задержанных нефтяников. В Актау местные жители также провели митинг.

На площади "Ынтымак" в Актау люди начали убираться ориентировочно в 22:00 по местному времени. Местные жители сообщают о нескольких десятках человек. На месте дежурят два транспортных средства с правоохранителями, рядом расположен пункт полиции.

Задержанных нефтяников отпустили

Со временем всех задержанных в Казахстане отправляют домой. Протестующие поблагодарили людей и жителей Жанаозена, которые их поддержали, а также попросили их разойтись по домам.

Активист из Жанаозена, бывший кандидат в депутаты мажилиса Муратбай Жумагалиев сообщил изданию "Власть", что в Жанаозене не работает интернет и периодически на территории насыщенного пункта исчезает телефонная связь. В локации собралось уже почти 2 тысячи человек, требующих увольнения задержанных в Астане нефтяников.

Реакция властей Казахстана

В министерстве энергетики заявили, что гражданам предоставили альтернативу, но протестующие сами отказались работать в другой компании. Министр Алмасадам Саткалиев считает это манипуляцией со стороны проигравшей тендер компании.

Как сообщал Фокус во Франции вспыхнули протесты из-за введения реформы. В центре Парижа впоследствии протестующие подожгли любимый ресторан президента страны Эмануэля Макрона.