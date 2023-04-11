У Казахстані протест під Мін'юстом закінчився масовим затриманням: почалися протести (відео)

У міністерстві енергетики заявили, що громадянам надали альтернативу, але протестувальники самі відмовилися працювати в іншій компанії.

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В Астані люди влаштували пікет біля будівлі Міненергетики, вимагаючи постійного працевлаштування. Спершу їх покликали на перемовини із представниками нацкомпанії "КазМунайГаз", проте результату це не дало. Про це 11 квітня інформує Aktau.

Протестувальники після цього заявили, що йти не мають наміру і наполягатимуть на виконанні своїх вимог. Ближче до вечора правоохоронці провели силове затримання, що спричинило стихійні протести в країні.

В Астані люди влаштували пікет біля будівлі Міненергетики, вимагаючи звільнити затриманих нафтовиків. В Актау місцеві мешканці також організували мітинг.

На площі "Ынтымак" в Актау люди почали забиратися орієнтовно о 22:00 годині за місцевим часом. Місцеві жителі повідомляють про кілька десятків людей. На місці чергують дві транспортними засобами з правоохоронцями, поряд розташований пункт поліції.

Затриманих нафтовиків відпустили

Згодом усіх затриманих у Казахстані відправляють додому. Протестувальники подякували людям і жителям Жанаозена, які їх підтримали, а також попросили їх розійтися по домівках.

Активіст із Жанаозена, колишній кандидат у депутати мажилісу Муратбай Жумагалієв повідомив виданню "Власть", що у Жанаозені не працює інтернет і періодично на території наслиненого пункту зникає телефонний зв'язок. У локації зібралося вже майже 2 тисячі осіб, які вимагають звільнення затриманих в Астані нафтовиків.

Реакція влади Казахстану

У міністерстві енергетики заявили, що громадянам надали альтернативу, але протестувальники самі відмовилися працювати в іншій компанії. Міністр Алмасадам Саткалієв вважає це маніпуляцією з боку компанії, яка програла тендер.

Як повідомляв Фокус у Франції спалахнули протести через запровадження реформи. У центрі Парижа згодом учасники протестів підпалили улюблений ресторан президента країни Емануеля Макрона.