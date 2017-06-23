Al Jazeera ответила на требования арабских стран о своем закрытии

Телеканал Al Jazeera, который финансируют власти Катара, выпустил на своем сайте заявление, в котором выступил против слов четырех арабских стран о необходимости его закрытия.

По словам сотрудников телеканала, такие заявления арабских стран являются "ничем иным, кроме как попыткой заткнуть свободу слова в регионе".

"Мы отстаиваем наше право профессионально заниматься нашей журналистикой, не поддаваясь на давление со стороны какого-либо правительства или власти, и мы требуем, чтобы правительства уважали свободу СМИ, чтобы позволить журналистам продолжать выполнять свои обязанности без запугивания, угроз и страха", — говорится в сообщении, которое цитирует зарубежные СМИ.

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Телеканал подчеркнул, что за 20 лет работы освещал множество событий в разных уголках мира, при этом сохраняя все необходимые условия качественной журналистики.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые ранее объявили о разрыве с ним дипломатических отношений,к Дохе. В нем содержались в том числе требования уменьшить отношения с Ираном и закрыть телеканал Al Jazeera. На их выполнение Катару дано 10 дней.