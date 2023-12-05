Шестерых украинских детей вернут из России при поддержке Катара, — Reuters

По информации источника, одного ребенка катарские дипломаты сопровождали в посольство в Москве, а затем переправили на территорию Украины.

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При посредничестве Катара Российская Федерация согласилась вернуть еще шестерых похищенных украинских детей в их семьи. Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель Катара заявил, что дети находились у родственников в России или на оккупированной РФ территории. Они направляются в Украину через Москву.

Это второй этап возвращения детей при посредничестве Катара. В октябре удалось доставить домой четырех несовершеннолетних.

Как сообщил источник в июле, переговоры о возвращении продолжались по крайней мере с апреля 2023 года.

Катар согласился на просьбу Украины выступить посредником с Россией по возвращению детей их ближайшим семьям во время визита в Украину в июле 2023 года премьер-министра шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани.

"Процесс включал получение согласия семей, идентификацию несовершеннолетних и проверку идентификационной информации, координацию с гуманитарными организациями, а также логистические мероприятия", — рассказал катарский чиновник.

По словам источника, одного из детей катарские дипломаты сопровождали в посольство в Москве, а затем переправили в Украину.

Офис уполномоченного Верховной рады по правам человека пока не комментировал освобождение детей.

Напомним, 14 сентября Украина вернула еще 11 детей из оккупированной части Херсонской области. У большинства из них есть родители.

Кроме того, 13 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось вернуть еще троих детей с временно оккупированных территорий и регионов России. 12 сентября Украина вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонской, Луганской и Запорожской областей. 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, которые находились во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допросы по надуманным обвинениям.

Больше читайте в материале Фокуса "Освобождение детей, пленных и развитие портов: почему Катар хочет стать посредником для Украины".